Оккупанты нанесли удар по Черниговщине: есть раненые и повреждения инфраструктуры

Вечером 16 июля российские войска атаковали Корюковский район Черниговской области. В Корюковке ранения получили две сотрудницы местного предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко сообщил в Facebook.

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"Вследствие вражеской атаки в Корюковке есть пострадавшие", — отметил Мирошниченко.

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Пострадавшие вследствие атаки

По его словам, это работницы одного из предприятий города. Им 53 и 55 лет.

Женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказали медицинскую помощь.

Мирошниченко также сообщил, что в Мене зафиксированы попадания по транспортной инфраструктуре.

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