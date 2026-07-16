Оккупанты нанесли удар по Черниговщине: есть раненые и повреждения инфраструктуры
Вечером 16 июля российские войска атаковали Корюковский район Черниговской области. В Корюковке ранения получили две сотрудницы местного предприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко сообщил в Facebook.
"Вследствие вражеской атаки в Корюковке есть пострадавшие", — отметил Мирошниченко.
Пострадавшие вследствие атаки
- По его словам, это работницы одного из предприятий города. Им 53 и 55 лет.
- Женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказали медицинскую помощь.
Мирошниченко также сообщил, что в Мене зафиксированы попадания по транспортной инфраструктуре.
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