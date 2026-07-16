Окупанти вдарили по Чернігівщині: є поранені та пошкодження інфраструктури
Російські війська ввечері 16 липня атакували Корюківський район Чернігівської області. У Корюківці поранення дістали дві працівниці місцевого підприємства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко повідомив у фейсбуці.
"У результаті ворожої атаки є травмовані в Корюківці", - зазначив Мірошниченко.
Постраждалі внаслідок атаки
- За його словами, це працівниці одного із підприємств міста. Їм 53 і 55 років.
- Жінки дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надали медичну допомогу.
Мірошниченко також поінформував, що у Мені є влучання по транспортній інфраструктурі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль