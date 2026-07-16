Окупанти вдарили по Чернігівщині: є поранені та пошкодження інфраструктури

Російські війська ввечері 16 липня атакували Корюківський район Чернігівської області. У Корюківці поранення дістали дві працівниці місцевого підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко повідомив у фейсбуці.

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"У результаті ворожої атаки є травмовані в Корюківці", - зазначив Мірошниченко.

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Постраждалі внаслідок атаки

За його словами, це працівниці одного із підприємств міста. Їм 53 і 55 років.

Жінки дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надали медичну допомогу.

Мірошниченко також поінформував, що у Мені є влучання по транспортній інфраструктурі.

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