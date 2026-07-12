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Новини Удари по енергетиці Обстріли Чернігівщини
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Внаслідок атаки РФ понад 60 тис. абонентів знеструмлені у Чернігові

Понад 61 тисяча абонентів Чернігова знеструмлені через атаку РФ

У Чернігові внаслідок російської атаки знеструмлено понад 61 тисяча абонентів.

Про це повідомили у АТ "Чернігівобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Знеструмлення частини міста 

"Внаслідок ворожої атаки знеструмлена понад 61 тисяча абонентів Чернігова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - сказано в повідомленні.

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обстріл (35110) Чернігів (908) знеструмлення (133) Чернігівська область (1415) Чернігівський район (201)
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