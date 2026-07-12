Внаслідок атаки РФ понад 60 тис. абонентів знеструмлені у Чернігові
У Чернігові внаслідок російської атаки знеструмлено понад 61 тисяча абонентів.
Про це повідомили у АТ "Чернігівобленерго", інформує Цензор.НЕТ.
Знеструмлення частини міста
"Внаслідок ворожої атаки знеструмлена понад 61 тисяча абонентів Чернігова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - сказано в повідомленні.
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