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В результате атаки РФ более 60 тыс. абонентов остались без электричества в Чернигове

Более 61 тысячи абонентов Чернигова остались без электричества из-за атаки РФ

В Чернигове в результате российской атаки остались без электричества более 61 тысячи абонентов.

Об этом сообщили в АО "Чернігівобленерго", передает Цензор.НЕТ.

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Отключение электроэнергии в части города 

"В результате вражеской атаки остались без электричества более 61 тысячи абонентов Чернигова. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

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обстрел (33747) Чернигов (993) обесточивание (125) Черниговская область (1621) Черниговский район (202)
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