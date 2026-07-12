В результате атаки РФ более 60 тыс. абонентов остались без электричества в Чернигове
В Чернигове в результате российской атаки остались без электричества более 61 тысячи абонентов.
Об этом сообщили в АО "Чернігівобленерго", передает Цензор.НЕТ.
Отключение электроэнергии в части города
"В результате вражеской атаки остались без электричества более 61 тысячи абонентов Чернигова. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль