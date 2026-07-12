В результате атаки РФ более 60 тыс. абонентов остались без электричества в Чернигове

В Чернигове в результате российской атаки остались без электричества более 61 тысячи абонентов.

Об этом сообщили в АО "Чернігівобленерго", передает Цензор.НЕТ.

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Отключение электроэнергии в части города

"В результате вражеской атаки остались без электричества более 61 тысячи абонентов Чернигова. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

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