Россияне убили мужчину в Черниговской области, три человека пострадали, в том числе 12-летняя девочка. ФОТОРЕПОРТАЖ
За последние сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Черниговской области; в частности, в Чернигове и Корюковской громаде есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, а также пресс-служба полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Атака на Корюковскую громаду
Вчера вечером российский ударный дрон попал во двор в селе Корюковской громады. К сожалению, погиб 44-летний местный житель, который в это время находился на улице.
Кроме того, осколочные ранения получила 12-летняя девочка.
Также пострадали 60-летний мужчина – у него акубаротравма – и 62-летняя женщина – у нее острая стрессовая реакция.
Отмечается, что пострадавшим оказана вся необходимая помощь и они доставлены в медицинские учреждения. В результате взрыва повреждены два жилых дома.
Удар по Чернигову
В Чернигове во время вражеской атаки ударный БПЛА взорвался в пригороде.
Ранение получил 56-летний гражданский мужчина. Ему оказали первую помощь на месте происшествия и госпитализировали.
В соседних домах повреждены окна и фасады.
Другие удары
- В Семеновке из-за атаки "Молнии" горела крыша одного из магазинов – огонь потушили.
- В Новгороде-Северском "Ланцет" попал в грузовик с полуприцепом – транспорт получил значительные повреждения.
- В Крутовской громаде - удар "Геранью". Горел склад одного из предприятий пищевой промышленности. Пожар ликвидирован.
Также сообщается, что в течение суток были нанесены удары по энергетической и транспортной инфраструктуре.
Последствия ударов
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