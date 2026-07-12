Россияне убили мужчину в Черниговской области, три человека пострадали, в том числе 12-летняя девочка. ФОТОРЕПОРТАЖ

За последние сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Черниговской области; в частности, в Чернигове и Корюковской громаде есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, а также пресс-служба полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

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Атака на Корюковскую громаду

Вчера вечером российский ударный дрон попал во двор в селе Корюковской громады. К сожалению, погиб 44-летний местный житель, который в это время находился на улице.

Кроме того, осколочные ранения получила 12-летняя девочка.

Также пострадали 60-летний мужчина – у него акубаротравма – и 62-летняя женщина – у нее острая стрессовая реакция.

Отмечается, что пострадавшим оказана вся необходимая помощь и они доставлены в медицинские учреждения. В результате взрыва повреждены два жилых дома.

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Удар по Чернигову

В Чернигове во время вражеской атаки ударный БПЛА взорвался в пригороде.

Ранение получил 56-летний гражданский мужчина. Ему оказали первую помощь на месте происшествия и госпитализировали.

В соседних домах повреждены окна и фасады.

Другие удары

В Семеновке из-за атаки "Молнии" горела крыша одного из магазинов – огонь потушили.

В Новгороде-Северском "Ланцет" попал в грузовик с полуприцепом – транспорт получил значительные повреждения.

В Крутовской громаде - удар "Геранью". Горел склад одного из предприятий пищевой промышленности. Пожар ликвидирован.

Также сообщается, что в течение суток были нанесены удары по энергетической и транспортной инфраструктуре.

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Последствия ударов





