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Новости Фото Обстрелы Черниговщины
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Рашисты в течение суток наносили удары по АЗС и объектам энергетики на Черниговщине. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска атаковали АЗС, объект водоснабжения и энергетический объект в Черниговской области.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В течение вчерашнего дня российские войска наносили удары по АЗС в Холмах и Корюковке с помощью беспилотников "Молния" и "Гербера".

"Также днем в Корюковке был нанесен удар по территории объекта водоснабжения. Поздно вечером — удар "Герберой" по деревообрабатывающему предприятию. На месте попадания — пожар, огонь потушили спасатели.

"Молния" попала по фермерскому хозяйству в селе Новгород Сиверской громады. Повреждены складские помещения и комбайн", — отметил глава области.

Под ударом войск РФ также оказался энергообъект.

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Последствия ударов России по Черниговской области 9-10 июля
Последствия ударов России по Черниговской области 9-10 июля
Последствия ударов России по Черниговской области 9-10 июля

Автор: 

обстрел (33694) Черниговская область (1618)
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