Рашисты в течение суток наносили удары по АЗС и объектам энергетики на Черниговщине. ФОТОрепортаж
За сутки российские войска атаковали АЗС, объект водоснабжения и энергетический объект в Черниговской области.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
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В течение вчерашнего дня российские войска наносили удары по АЗС в Холмах и Корюковке с помощью беспилотников "Молния" и "Гербера".
"Также днем в Корюковке был нанесен удар по территории объекта водоснабжения. Поздно вечером — удар "Герберой" по деревообрабатывающему предприятию. На месте попадания — пожар, огонь потушили спасатели.
"Молния" попала по фермерскому хозяйству в селе Новгород Сиверской громады. Повреждены складские помещения и комбайн", — отметил глава области.
Под ударом войск РФ также оказался энергообъект.
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