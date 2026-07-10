Рашисти протягом доби били по АЗС та енергетиці на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська атакували АЗС, об'єкт водопостачання та енергооб'єкт на Чернігівщині.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Протягом вчорашнього дня російські війська били по АЗС у Холмах і Корюківці, безпілотниками "Молнія та Гербера".

"Також вдень у Корюківці був удар по території обʼєкту водопостачання. Пізно ввечері - удар "герберою" по деревообробному підприємству. На місці прильоту - пожежа, вогонь загасили рятувальники.



"Молнія" влучила по фермерському господарству в селі Новгород-Сіверської громади. Пошкоджені складські приміщення і комбайн", - зазначив керівник області.

Під ударом військ РФ також енергооб'єкт.

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