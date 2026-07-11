Оккупанты нанесли удар БПЛА по Чернигову: ранен мужчина, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня днём, 11 июля, россияне атаковали Чернигов с помощью беспилотников, вследствие чего есть раненый.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, отмечается, что вследствие вражеского террора против мирного населения ранен 56-летний мужчина. Патрульные полицейские оказали ему домедицинскую помощь, после чего раненого госпитализировали.

Кроме того, вследствие атаки повреждены частные дома в одном из микрорайонов города.

Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.

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Последствия удара





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