Оккупанты нанесли удар БПЛА по Чернигову: ранен мужчина, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня днём, 11 июля, россияне атаковали Чернигов с помощью беспилотников, вследствие чего есть раненый.
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, отмечается, что вследствие вражеского террора против мирного населения ранен 56-летний мужчина. Патрульные полицейские оказали ему домедицинскую помощь, после чего раненого госпитализировали.
Кроме того, вследствие атаки повреждены частные дома в одном из микрорайонов города.
Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.
Последствия удара
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