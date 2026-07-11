Окупанти вдарили БпЛА по Чернігову: поранено чоловіка, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень, 11 липня, росіяни атакували Чернігів безпілотниками, унаслідок чого є поранений.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що внаслідок ворожого терору мирного населення поранений 56-річний чоловік. Патрульні поліцейські надали йому домедичну допомогу, після чого пораненого госпіталізували.

Крім того, через атаку пошкоджені приватні будинки в одному з мікрорайонів міста.

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

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Наслідки удару





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