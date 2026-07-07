Дрони РФ атакували підприємство та енергооб’єкт на Чернігівщині, - ОВА

Російські війська ввечері 6 липня атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. У Корюківці зафіксували влучання по деревообробному підприємству та об'єкту енергетики, внаслідок чого виникла пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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За його словами, протягом вечора російські війська атакували місто безпілотниками типу "Гербера" та "Герань". На території деревообробного підприємства після влучання виникла пожежа, яку загасили працівники. Також під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури.

Ворог атакував кілька громад області

В'ячеслав Чаус також написав в соцмережах, що вранці 6 липня безпілотник "Гербера" влучив по селу Новгород-Сіверської громади. Внаслідок атаки один житловий будинок був повністю знищений, ще один – пошкоджений.

У Семенівській громаді FPV-дрон зруйнував один будинок і пошкодив ще одну оселю. Уже вночі російський FPV-дрон атакував приватне подвір'я у Семенівці, пошкодивши автомобіль та житловий будинок.

Крім того, вранці 6 липня російські війська атакували безпілотником "Гербера" автозаправну станцію у Сновську.

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