Дроны РФ атаковали предприятие и энергообъект на Черниговщине, - ОВА

Вечером 6 июля российские войска нанесли удар по Черниговской области с помощью ударных беспилотников. В Корюковке зафиксированы попадания по деревообрабатывающему предприятию и объекту энергетики, в результате чего возник пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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По его словам, в течение вечера российские войска атаковали город беспилотниками типа "Гербера" и "Герань". На территории деревообрабатывающего предприятия после попадания возник пожар, который потушили работники. Также под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры.

Враг атаковал несколько громад области

Вячеслав Чаус также написал в соцсетях, что утром 6 июля беспилотник "Гербера" поразил село Новгород в Северской громаде. В результате атаки один жилой дом был полностью уничтожен, еще один — поврежден.

В Семеновской громаде FPV-дрон разрушил один дом и повредил ещё один. Уже ночью российский FPV-дрон атаковал частный двор в Семеновке, повредив автомобиль и жилой дом.

Кроме того, утром 6 июля российские войска атаковали с помощью беспилотника "Гербера" автозаправочную станцию в Сновске.

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