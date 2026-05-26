Россияне нанесли удар по кладбищу на Черниговщине, есть пострадавшая. ФОТОрепортаж

В Сновске Черниговской области войска РФ нанесли удар дронами по кладбищу: пострадала женщина, повреждена Аллея Героев.

Об этом 26 мая сообщил глава Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко, пишет Цензор.НЕТ.

Фото: Павел Мирошниченко, Facebook

"В течение часа, с 12:40 до 13:40, россияне обстреляли город Сновск беспилотниками. Зафиксировано три прилета. Удары пришлись по транспортной инфраструктуре и местному кладбищу", - отметил он.

По словам Мирошниченко, есть повреждения могил и памятников на кладбище. Пострадала местная 40-летняя женщина, которая как раз находилась там. Ее, с осколочными ранениями, госпитализировали и должны отправить на лечение в областное медучреждение.

Как сообщил Сновский городской совет, враг, в частности, атаковал Аллею Героев в Сновске.

"Даже кладбище, где покоятся наши защитники, стало мишенью для российских дронов. Это очередное доказательство того, что враг воюет не только против городов и сел - он воюет против человечности, памяти и самого права украинцев жить на своей земле", - отметили в горсовете.

Работы по благоустройству мест захоронений начнутся после того, как это позволят соответствующие службы и ситуация с безопасностью.

Также повреждены здания в городе. Масштабы разрушений уточняются.

