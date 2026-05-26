Росіяни вдарили по кладовищу на Чернігівщині, є постраждала. ФОТОрепортаж

У Сновську на Чернігівщині війська РФ вдарили дронами по кладовищу, постраждала жінка, пошкоджена Алея Героїв.

Про це 26 травня повідомив голова Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко, пише Цензор.НЕТ.

Атака дронів у місті Сновськ Чернігівської області
Фото: Павло Мірошниченко, Фейсбук

"Протягом години, з 12:40 до 13:40, росіяни обстріляли місто Сновськ за допомогою безпілотників. Зафіксовані три прильоти. Удари прийшлися по транспортній інфраструктурі та місцевому кладовищу", - зазначив він.

За словами Мірошниченка, є пошкодження могил і пам’ятників на цвинтарі. Постраждала місцева 40-річна жінка, яка саме перебувала там. Її з осколковими пораненнями ушпиталили і мають відправити на лікування до обласного медзакладу.

Як повідомила Сновська міська рада, ворог, зокрема, атакував Алею Героїв у Сновську.

"Навіть кладовище, де спочивають наші захисники, стало мішенню для російських дронів. Це черговий доказ того, що ворог воює не лише проти міст і сіл - він воює проти людяності, пам’яті та самого права українців жити на своїй землі", - зазначили у міськраді.

Роботи з впорядкування місць поховань розпочнуться після того, як дозволять відповідні служби та безпекова ситуація.

Також пошкоджено будівлі в місті. Масштаби руйнувань уточнюються.

Герої страшні кацапам назавжди !
від Козаччини до УПА і ЗСУ.

смерть оркам !

.
26.05.2026 20:10 Відповісти
Це ще раз показує що це не народ ,це варвари для яких нічого св'ятого ,знищують память ,культуру ,історію ,мову, їх треба тільки знищувати насамперед воєних злочинців починаючи з найкривавішого терориста путіна і його кліки ,а також пропагандонів і колоборантів ,іншої мови ці чорти не розуміють.
26.05.2026 20:20 Відповісти
В Чугуеве пару лет назад они тоже ударили по кладбищу. Были повреждены оградки и иссечены осколками надгробия.
И в завершение, они разбросали по кладбищу противопехотные мины - лепестки.
Утверждая, что ночью на кладбище от обстрелов прячутся солдаты ВСУ.
26.05.2026 20:58 Відповісти
Можливо, якісь коригувальники, московітам розказали де пісок для «династії» з кладовища крали на будівництво своїх хаток, оті чотири особи з «династії» в Козині????
26.05.2026 21:05 Відповісти
 
 