Росіяни вдарили по кладовищу на Чернігівщині, є постраждала. ФОТОрепортаж

У Сновську на Чернігівщині війська РФ вдарили дронами по кладовищу, постраждала жінка, пошкоджена Алея Героїв.

Про це 26 травня повідомив голова Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко, пише Цензор.НЕТ.

Фото: Павло Мірошниченко, Фейсбук

"Протягом години, з 12:40 до 13:40, росіяни обстріляли місто Сновськ за допомогою безпілотників. Зафіксовані три прильоти. Удари прийшлися по транспортній інфраструктурі та місцевому кладовищу", - зазначив він.

За словами Мірошниченка, є пошкодження могил і пам’ятників на цвинтарі. Постраждала місцева 40-річна жінка, яка саме перебувала там. Її з осколковими пораненнями ушпиталили і мають відправити на лікування до обласного медзакладу.

Як повідомила Сновська міська рада, ворог, зокрема, атакував Алею Героїв у Сновську.

"Навіть кладовище, де спочивають наші захисники, стало мішенню для російських дронів. Це черговий доказ того, що ворог воює не лише проти міст і сіл - він воює проти людяності, пам’яті та самого права українців жити на своїй землі", - зазначили у міськраді.

Роботи з впорядкування місць поховань розпочнуться після того, як дозволять відповідні служби та безпекова ситуація.

Також пошкоджено будівлі в місті. Масштаби руйнувань уточнюються.

