Росіяни вбили чоловіка на Чернігівщині, три особи постраждали, зокрема 12-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Чернігівської області, зокрема є загиблий і поранені в Чернігові та Корюківській громаді.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус та пресслужба поліції Чернігівської області передає Цензор.НЕТ.

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Атака на Корюківську громаду

Учора ввечері російський ударний дрон влучив по подвір’ю у селі Корюківської громади. На жаль, загинув 44-річний місцевий мешканець, який у цей час перебував на вулиці.

Крім того, осколкові поранення дістала 12-річна дівчинка.

Також постраждали 60-річний цивільний чоловік – у нього акубаротравма – та 62-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес.

Зазначається, що потерпілі отримали всю необхідну допомогу та доправлені до медзакладів. Вибухом пошкоджені 2 житлові будинки.

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Удар по Чернігову

У Чернігові під час ворожої атаки ударний БпЛА вибухнув у передмісті.

Поранення дістав 56-річний цивільний чоловік. Йому надали першу допомогу на місці події та шпиталізували.

У будинках поруч пошкоджені вікна та фасади.

Інші удари

У Семенівці через атаку "Молнії" горів дах одного з магазинів – вогонь загасили.

У Новгороді-Сіверському "Ланцет" влучив по вантажівці з напівпричіпом – транспорт зазнав значних пошкоджень.

У Крутівській громаді – удар "Геранню". Горів склад одного з підприємств харчової промисловості. Пожежу ліквідували.

Також повідомляється, що протягом доби були влучання по енергетичній та транспортній інфраструктурі.

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Наслідки ударів





