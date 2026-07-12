Росіяни вбили чоловіка на Чернігівщині, три особи постраждали, зокрема 12-річна дівчинка. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Чернігівської області, зокрема є загиблий і поранені в Чернігові та Корюківській громаді.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус та пресслужба поліції Чернігівської області передає Цензор.НЕТ.
Атака на Корюківську громаду
Учора ввечері російський ударний дрон влучив по подвір’ю у селі Корюківської громади. На жаль, загинув 44-річний місцевий мешканець, який у цей час перебував на вулиці.
Крім того, осколкові поранення дістала 12-річна дівчинка.
Також постраждали 60-річний цивільний чоловік – у нього акубаротравма – та 62-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес.
Зазначається, що потерпілі отримали всю необхідну допомогу та доправлені до медзакладів. Вибухом пошкоджені 2 житлові будинки.
Удар по Чернігову
У Чернігові під час ворожої атаки ударний БпЛА вибухнув у передмісті.
Поранення дістав 56-річний цивільний чоловік. Йому надали першу допомогу на місці події та шпиталізували.
У будинках поруч пошкоджені вікна та фасади.
Інші удари
- У Семенівці через атаку "Молнії" горів дах одного з магазинів – вогонь загасили.
- У Новгороді-Сіверському "Ланцет" влучив по вантажівці з напівпричіпом – транспорт зазнав значних пошкоджень.
- У Крутівській громаді – удар "Геранню". Горів склад одного з підприємств харчової промисловості. Пожежу ліквідували.
Також повідомляється, що протягом доби були влучання по енергетичній та транспортній інфраструктурі.
Наслідки ударів
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