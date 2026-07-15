РФ атакувала Чернігівщину та Дніпропетровщину: загинув чоловік, є поранений і руйнування. ФОТОрепортаж

1 людина загинула внаслідок російської атаки із застосуванням БпЛА на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Удари по Чернігівщині

Як зазначається, у Прилуцькому районі через падіння ворожих безпілотників на територію приватного домоволодіння загинув чоловік 1989 року народження. Пошкоджено житловий будинок і легковий автомобіль.

Також внаслідок російської атаки на території одного з підприємств виникла пожежа.

У Новгород-Сіверському районі після влучання ворожого БпЛА загорілася покрівля житлового будинку.

Рятувальники ліквідували всі займання.

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Удари по Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині одна людина дістала поранень через ворожі атаки. Як інформує ОВА, ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь та Червоногригорівська громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка та агрофірма.

У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Постраждав 53-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Софіївський громаді Криворізького району понівечена споруда, що не експлуатується.

У Криничанській громаді Кам'янського району сталося займання на фермі.

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