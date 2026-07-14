Росія атакувала "Шахедом" об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: є поранений
Увечері 14 липня російські війська атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником типу "Шахед", уразивши об'єкт цивільної інфраструктури.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
- Наразі на об'єкті розпочато аварійно-рятувальну операцію.
- Один поранений – чоловік орієнтовно 55 років, середній.
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