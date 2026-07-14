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Новини Атака безпілотників на Кривий Ріг
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Росія атакувала "Шахедом" об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: є поранений

РФ застосувала реактивний "Шахед" для атаки на Кривий Ріг

Увечері 14 липня російські війська атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником типу "Шахед", уразивши об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ворог атакував реактивним шахедом об'єкт інфраструктури у Кривому Розі", - ідеться в повідомленні.

Що відомо?

  • Наразі на об'єкті розпочато аварійно-рятувальну операцію.
  • Один поранений – чоловік орієнтовно 55 років, середній.

Також читайте: Ворог знову вдарив по промпідприємству в Кривому Розі: триває рятувальна операція (оновлено)

Автор: 

Кривий Ріг (1531) Шахед (2330) Дніпропетровська область (5245) Криворізький район (437)
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