Россия атаковала "Шахедом" объект инфраструктуры в Кривом Роге: есть раненый
Вечером 14 июля российские войска атаковали Кривой Рог реактивным беспилотником типа "Шахед", поразив объект гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
- В настоящее время на объекте начата аварийно-спасательная операция.
- Один раненый — мужчина примерно 55 лет, среднего телосложения.
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