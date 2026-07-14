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Новости Атака беспилотников на Кривой Рог
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Россия атаковала "Шахедом" объект инфраструктуры в Кривом Роге: есть раненый

Россия применила реактивный "Шахед" для атаки на Кривой Рог

Вечером 14 июля российские войска атаковали Кривой Рог реактивным беспилотником типа "Шахед", поразив объект гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Враг атаковал реактивным "Шахедом" объект инфраструктуры в Кривом Роге", — говорится в сообщении.

Что известно?

  • В настоящее время на объекте начата аварийно-спасательная операция.
  • Один раненый — мужчина примерно 55 лет, среднего телосложения.

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Автор: 

Кривой Рог (1560) Шахед (2319) Днепропетровская область (5425) Криворожский район (416)
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