Враг снова ударил по промпредприятию в Кривом Роге: продолжается спасательная операция (обновлено)

Утром 12 июля враг вновь нанес удар по инфраструктуре промышленного предприятия в Кривом Роге.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В настоящее время на объекте начата аварийно-спасательная операция.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Обновленная информация

Позже Вилкул сообщил, что во время двух последних вражеских ударов, слава Богу, пострадавших и погибших нет. Все находились в укрытии.

"Еще раз обращаюсь к уважаемым работникам критической инфраструктуры и других мест с повышенной опасностью - надо идти в укрытие обязательно. Реактивные шахеды двигаются очень быстро", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

Утром сообщалось о ночной атаке "шахедов" на Кривой Рог: двое погибли в результате удара по предприятию.

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