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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Атака "шахедов" на Кривой Рог: двое погибших в результате удара по предприятию

В Одессе взрывы

В ночь на 12 июля российские войска атаковали Кривой Рог ударным беспилотником типа Shahed. Под ударом оказалось промышленное предприятие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, в результате российской атаки погибли два человека.

"Враг атаковал "Шахедом" промышленное предприятие. К сожалению, двое человек погибли. Вечная память, соболезнования родным и близким", - отметил Вилкул.

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Кривой Рог (1558) обстрел (33726) Днепропетровская область (5416) Криворожский район (415)
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