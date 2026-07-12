Атака "шахедов" на Кривой Рог: двое погибших в результате удара по предприятию
В ночь на 12 июля российские войска атаковали Кривой Рог ударным беспилотником типа Shahed. Под ударом оказалось промышленное предприятие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, в результате российской атаки погибли два человека.
"Враг атаковал "Шахедом" промышленное предприятие. К сожалению, двое человек погибли. Вечная память, соболезнования родным и близким", - отметил Вилкул.
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