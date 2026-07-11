Оккупанты более 30 раз атаковали Днепропетровщину: есть раненый и повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 11 июля российские войска более 30 раз наносили удары с помощью беспилотников и артиллерии по двум районам Днепропетровской области, вследствие чего есть раненый и зафиксированы разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе оккупанты наносили удары по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской, Мировской, Покровской городской и сельской громадам.
Вследствие российских атак повреждены инфраструктура, административное здание, более двух десятков частных домов и хозяйственных построек, автомобили.
Криворожский район
В Криворожье россияне нанесли удары по Лозуватской, Карповской и Зеленодольской громадам. Возникли пожары. Повреждена инфраструктура.
Сообщается, что пострадал 50-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Последствия обстрелов
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