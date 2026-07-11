Враг нанес удар дронами по Днепропетровщине: повреждено многоэтажное здание, горело поле пшеницы. ФОТО

В ночь на субботу, 11 июля, враг нанес удар беспилотниками по двум районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Куда нанес удар враг?

По данным ОГА, под ударом оказалась Никопольщина — сам Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Повреждено пятиэтажное здание.

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В Петропавловской громаде Синельниковского района загорелось поле с пшеницей.

Обошлось без пострадавших.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля войска РФ более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

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