РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9485 посетителей онлайн
Новости Фото Атака дрона на Днепропетровщину
690 0

Враг нанес удар дронами по Днепропетровщине: повреждено многоэтажное здание, горело поле пшеницы. ФОТО

В ночь на субботу, 11 июля, враг нанес удар беспилотниками по двум районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда нанес удар враг?

По данным ОГА, под ударом оказалась Никопольщина — сам Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Повреждено пятиэтажное здание.

Читайте также: Оккупанты более 30 раз наносили удары по Днепропетровщине: пять раненых, атакованы четыре района. ФОТОрепортаж

удар по Никополю

В Петропавловской громаде Синельниковского района загорелось поле с пшеницей.

Обошлось без пострадавших.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля войска РФ более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией.

Читайте также: Российские удары оставили без света потребителей в четырёх областях, ещё часть отключений — из-за непогоды, — "Укрэнерго"

Автор: 

обстрел (33710) Никополь (1418) Днепропетровская область (5415) Никопольский район (834) Синельниковский район (587)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 