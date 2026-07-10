Оккупанты более 30 раз наносили удары по Днепропетровщине: пять раненых, атакованы четыре района. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 10 июля российские войска более 30 раз нанесли удары по четырём районам Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая и Червоногригоровская громады. Разрушены инфраструктура, детский сад, училище, частные дома и автомобили.

Вследствие российских ударов пострадали четыре человека.

Каменский район

В Каменском районе противник наносил удары по Верхивцевской и Божедаровской громадам. Повреждены инфраструктура и жилые дома.

Ранение получила 74-летняя женщина. Она будет лечиться дома.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе под обстрелом оказались райцентр и Васильковская громада. Повреждены частный дом и инфраструктура.

Криворожский район

В Криворожском районе россияне обстреляли Новопольскую и Грушевскую громады. Повреждены инфраструктура и заправка.

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Последствия ударов





