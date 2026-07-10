Спасатели попали под повторный вражеский обстрел на Днепропетровщине: поврежден автомобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Никопольском районе Днепропетровской области во время ликвидации пожара, возникшего после российского удара по зданию профессионально-технического училища, спасатели попали под повторный удар российских войск.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, вследствие вражеской атаки в селе Капулевка Покровской сельской громады загорелось здание профессионально-технического училища.
Сотрудники чрезвычайных служб, прибывшие на место происшествия, сразу приступили к тушению пожара. Однако во время ликвидации пожара враг коварно нанес повторный удар.
Вследствие циничного обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль.
В ГСЧС сообщили, что из личного состава никто не пострадал.
Последствия удара
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