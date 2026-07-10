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Новости Фото Атака на спасателей
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Спасатели попали под повторный вражеский обстрел на Днепропетровщине: поврежден автомобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Никопольском районе Днепропетровской области во время ликвидации пожара, возникшего после российского удара по зданию профессионально-технического училища, спасатели попали под повторный удар российских войск.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, вследствие вражеской атаки в селе Капулевка Покровской сельской громады загорелось здание профессионально-технического училища.

Сотрудники чрезвычайных служб, прибывшие на место происшествия, сразу приступили к тушению пожара. Однако во время ликвидации пожара враг коварно нанес повторный удар.

Вследствие циничного обстрела поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

В ГСЧС сообщили, что из личного состава никто не пострадал.

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Последствия удара

Россияне нанесли удар по спасателям в Днепропетровской области
Россияне нанесли удар по спасателям в Днепропетровской области
Россияне нанесли удар по спасателям в Днепропетровской области
Россияне нанесли удар по спасателям в Днепропетровской области
Россияне нанесли удар по спасателям в Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (33710) спасатели (255) ГСЧС (5259) Днепропетровская область (5415) Никопольский район (830) Капуловка (1)
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