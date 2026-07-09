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Новости Фото Атака на спасателей
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Оккупанты нанесли удар по спасателям на Донетчине: поврежден санитарный автомобиль. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по спасателям в Донецкой области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в результате вражеского обстрела поврежден бронированный санитарный автомобиль, который направлялся к месту выполнения задания.

К счастью, личный состав не пострадал.

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Последствия удара

РФ нанесла удар по спасателям в Донецкой области
РФ нанесла удар по спасателям в Донецкой области

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РФ нанесла удар по спасателям в Донецкой области
РФ нанесла удар по спасателям в Донецкой области

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Донецкая область (12587) спасатели (254) ГСЧС (5258)
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