Оккупанты нанесли удар по спасателям на Донетчине: поврежден санитарный автомобиль. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по спасателям в Донецкой области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в результате вражеского обстрела поврежден бронированный санитарный автомобиль, который направлялся к месту выполнения задания.



К счастью, личный состав не пострадал.

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Последствия удара





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