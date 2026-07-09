Оккупанты нанесли удар по спасателям на Донетчине: поврежден санитарный автомобиль. ФОТОрепортаж
Сегодня, 9 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по спасателям в Донецкой области.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в результате вражеского обстрела поврежден бронированный санитарный автомобиль, который направлялся к месту выполнения задания.
К счастью, личный состав не пострадал.
Последствия удара
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