Окупанти вдарили по рятувальниках на Донеччині: пошкоджено санітарний автомобіль. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 9 липня, російські війська вкотре завдали удару по рятувальниках у Донецькій області.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання завдання.
На щастя, особовий склад не постраждав.
Наслідки удару
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