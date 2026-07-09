Окупанти вдарили по рятувальниках на Донеччині: пошкоджено санітарний автомобіль. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 липня, російські війська вкотре завдали удару по рятувальниках у Донецькій області.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання завдання.



На щастя, особовий склад не постраждав.

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Наслідки удару





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