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Новини Фото Атака на рятувальників
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Окупанти вдарили по рятувальниках на Донеччині: пошкоджено санітарний автомобіль. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 липня, російські війська вкотре завдали удару по рятувальниках у Донецькій області.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений санітарний броньований автомобіль, який прямував до місця виконання завдання.

На щастя, особовий склад не постраждав.

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Наслідки удару

РФ вдарила по рятувальниках на Донеччині
РФ вдарила по рятувальниках на Донеччині

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РФ вдарила по рятувальниках на Донеччині
РФ вдарила по рятувальниках на Донеччині

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Донецька область (11471) рятувальники (218) ДСНС (5406)
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