Рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл на Дніпропетровщині: пошкоджено автомобіль. ФОТОрепортаж
У Нікопольському районі Дніпропетровської області під час ліквідації пожежі після російського удару по будівлі професійно-технічного училища рятувальники потрапили під повторний удар російських військ.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок ворожої атаки у селі Капулівка Покровської сільської громади спалахнула будівля професійно-технічного училища.
Надзвичайники, які прибули на місце події, одразу приступили до приборкання вогню. Однак під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару.
Унаслідок цинічного обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.
У ДСНС повідомили, що з особового складу ніхто не постраждав.
Наслідки удару
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