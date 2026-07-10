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Новини Фото Атака на рятувальників
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Рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл на Дніпропетровщині: пошкоджено автомобіль. ФОТОрепортаж

У Нікопольському районі Дніпропетровської області під час ліквідації пожежі після російського удару по будівлі професійно-технічного училища рятувальники потрапили під повторний удар російських військ.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки у селі Капулівка Покровської сільської громади спалахнула будівля професійно-технічного училища.

Надзвичайники, які прибули на місце події, одразу приступили до приборкання вогню. Однак під час ліквідації пожежі ворог підступно завдав повторного удару.

Унаслідок цинічного обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль.

У ДСНС повідомили, що з особового складу ніхто не постраждав.

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Наслідки удару

Росіяни вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині
Росіяни вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині
Росіяни вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині
Росіяни вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині
Росіяни вдарили по рятувальниках на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (35072) рятувальники (219) ДСНС (5407) Дніпропетровська область (5234) Нікопольський район (833) Капулівка (1)
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