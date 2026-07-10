Окупанти понад 30 разів били по Дніпропетровщині: п’ятеро поранених, атаковано чотири райони. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 10 липня російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки.

Унаслідок російських ударів постраждали четверо людей.

Кам’янський район

У Кам’янському районі противник цілив по Верхівцевській та Божедарівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та оселі.

Поранень дістала 74-річна жінка. Лікуватиметься вдома.

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Синельниківський район

На Синельниківщині під ударом були райцентр та Васильківська громада. Понівечені приватний будинок та інфраструктура.

Криворізький район

На Криворіжжі росіяни цілили по Новопільській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та заправка.

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Наслідки ударів





