Обов’язкову евакуацію всіх мешканців запроваджено у Васильківці та Вищетарасівці на Дніпропетровщині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
У Дніпропетровській області запровадили обов’язкову евакуацію всіх мешканців ще з двох населених пунктів у Синельниківському та Нікопольському районах.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ідеться про:
- Васильківку Синельниківського району;
- Вищетарасівку Нікопольського району.
Зазначається, що дітей звідти вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають покинути дорослі. Їх там залишається понад 6,5 тис.
Допомога евакуйованим
Як повідомляється, спершу людей прийматимуть транзитні центри, яких у регіоні п’ять - у Дніпрі, Павлограді, Волоському та Степовому. Там вони зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, продуктові та гігієнічні набори.
Якщо потрібно, евакуйованим підберуть варіант подальшого розселення. Місця для розміщення ВПО є як на більш безпечних територіях нашої області, так і в інших регіонах країни.
Будь ласка, зачекайте...
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