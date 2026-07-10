Обов’язкову евакуацію всіх мешканців запроваджено у Васильківці та Вищетарасівці на Дніпропетровщині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

У Дніпропетровській області запровадили обов’язкову евакуацію всіх мешканців ще з двох населених пунктів у Синельниківському та Нікопольському районах.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, ідеться про:

Зазначається, що дітей звідти вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають покинути дорослі. Їх там залишається понад 6,5 тис.

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Допомога евакуйованим

Як повідомляється, спершу людей прийматимуть транзитні центри, яких у регіоні п’ять - у Дніпрі, Павлограді, Волоському та Степовому. Там вони зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, продуктові та гігієнічні набори.

Якщо потрібно, евакуйованим підберуть варіант подальшого розселення. Місця для розміщення ВПО є як на більш безпечних територіях нашої області, так і в інших регіонах країни.