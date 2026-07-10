Обязательная эвакуация всех жителей введена в Васильковке и Высшетарасовке на Днепропетровщине, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

В Днепропетровской области ввели обязательную эвакуацию всех жителей ещё из двух населённых пунктов в Синельниковском и Никопольском районах.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о:

Отмечается, что детей оттуда вывезли ранее. Теперь опасные территории должны покинуть взрослые. Их там осталось более 6,5 тыс.

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Помощь эвакуированным

Как сообщается, сначала людей будут принимать транзитные центры, которых в регионе пять — в Днепре, Павлограде, Волоском и Степовом. Там они смогут получить денежную, юридическую, психологическую, медицинскую помощь, а также продуктовые и гигиенические наборы.

При необходимости эвакуированным подберут вариант дальнейшего расселения. Места для размещения ВПЛ есть как на более безопасных территориях нашей области, так и в других регионах страны.