Обязательная эвакуация всех жителей введена в Васильковке и Высшетарасовке на Днепропетровщине, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
В Днепропетровской области ввели обязательную эвакуацию всех жителей ещё из двух населённых пунктов в Синельниковском и Никопольском районах.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
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Речь идет о:
- Васильковку Синельниковского района;
- Высшетарасовку Никопольского района.
Отмечается, что детей оттуда вывезли ранее. Теперь опасные территории должны покинуть взрослые. Их там осталось более 6,5 тыс.
Помощь эвакуированным
Как сообщается, сначала людей будут принимать транзитные центры, которых в регионе пять — в Днепре, Павлограде, Волоском и Степовом. Там они смогут получить денежную, юридическую, психологическую, медицинскую помощь, а также продуктовые и гигиенические наборы.
При необходимости эвакуированным подберут вариант дальнейшего расселения. Места для размещения ВПЛ есть как на более безопасных территориях нашей области, так и в других регионах страны.
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