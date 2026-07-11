Ворог ударив дронами по Дніпропетровщині: пошкоджено багатоповерхівку, горіло поле пшениці. ФОТО
У ніч проти суботи, 11 липня, ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
За даними ОВА, під ударом була Нікопольщина - сам Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджена п'ятиповерхівка.
У Петропавлівській громаді Синельниківського району зайнялося поле з пшеницею.
Минулося без постраждалих.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у ніч на 10 липня війська РФ понад 20 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
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