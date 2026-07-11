Ворог ударив дронами по Дніпропетровщині: пошкоджено багатоповерхівку, горіло поле пшениці. ФОТО

У ніч проти суботи, 11 липня, ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, під ударом була Нікопольщина - сам Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджена п'ятиповерхівка.

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У Петропавлівській громаді Синельниківського району зайнялося поле з пшеницею.

Минулося без постраждалих.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 10 липня війська РФ понад 20 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

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