Окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: є поранений і пошкодження. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 11 липня російські війська понад 30 разів атакували безпілотниками та артилерією два райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранений та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській міській та сільській громадах.

Унаслідок російських атак пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, понад два десятки приватних будинків і господарських споруд, авто.

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Криворізький район

На Криворіжжі росіяни поцілили по Лозуватській, Карпівській та Зеленодольській громадах. Виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.

Повідомляється, що постраждав 50-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Наслідки обстрілів







