Окупанти понад 30 разів атакували Дніпропетровщину: є поранений і пошкодження. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 11 липня російські війська понад 30 разів атакували безпілотниками та артилерією два райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранений та руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській міській та сільській громадах.
Унаслідок російських атак пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, понад два десятки приватних будинків і господарських споруд, авто.
Криворізький район
На Криворіжжі росіяни поцілили по Лозуватській, Карпівській та Зеленодольській громадах. Виникли пожежі. Понівечена інфраструктура.
Повідомляється, що постраждав 50-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Наслідки обстрілів
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