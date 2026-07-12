Атака шахедів на Кривий Ріг: двоє загиблих через удар по підприємству (оновлено)

У ніч на 12 липня російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником типу Shahed. Під ударом опинилося промислове підприємство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За його словами, внаслідок російської атаки загинули двоє людей.

"Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство. На жаль, двоє людей загинули. Вічна пам'ять, співчуття рідним та близьким", – зазначив Вілкул.

Він зазначив, що внаслідок удару шахеда по промисловому підприємству пошкоджені підприємство та інфраструктура.

Згодом стало відомо про ще одну атаку на Кривий Ріг.

"Ще одна шахедна атака на промислове підприємство міста. Є пожежа. Розпочато аварійно-рятувальну операцію", - повідомив Вілкул.

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