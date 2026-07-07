В Кривом Роге российский дрон поразил объект гражданской инфраструктуры, возник крупный пожар

В ночь на 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог ударным беспилотником. В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры вспыхнул крупный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Попадание вражеского БПЛА в объект гражданской инфраструктуры. Крупный пожар", - отметил Вилкул.

По его словам, на месте происшествия приступили к работе спасатели, которые проводят аварийно-спасательную операцию.

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется.

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