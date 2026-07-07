В Кривом Роге российский дрон поразил объект гражданской инфраструктуры, возник крупный пожар
В ночь на 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог ударным беспилотником. В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры вспыхнул крупный пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Попадание вражеского БПЛА в объект гражданской инфраструктуры. Крупный пожар", - отметил Вилкул.
По его словам, на месте происшествия приступили к работе спасатели, которые проводят аварийно-спасательную операцию.
Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль