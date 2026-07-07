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Новости Обстрелы Сумщины
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Два человека погибли в результате российских ударов в Сумском и Ахтырском районах Сумской области, - ОВА

В Сумском и Ахтырском районах погибли два человека

В Сумской области в результате российских ударов погибли двое мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении руководителя аппарата Сумской областной военной администрации Игоря Кальченко.

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Удары дронов по населенным пунктам и гибель мирных жителей

В приграничной Великописаревской громаде российский дрон попал в частный дом. Погиб хозяин дома. Отмечается, что на следующий день ему должно было исполниться 58 лет.

Еще один удар произошел в Стецковской громаде. Российский беспилотник попал в жилой дом.

65-летний мужчина, находившийся на территории домовладения, получил крайне тяжелое ранение. Его госпитализировали, однако он скончался в больнице.

"Двое гражданских лиц погибли сегодня в результате российских ударов в Сумском и Ахтырском районах Сумской области", - сообщил Кальченко.

Ранее сообщалось, что вечером 6 июля в результате атаки российских беспилотников ранения получили четыре человека в Запорожье.

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