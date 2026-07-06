Российские дроны атаковали Запорожье: ранены четыре человека
В Запорожье в результате атаки российских беспилотников ранения получили четыре человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.
Последствия атаки дронов по городу
По словам Федорова, российские войска продолжают атаковать город беспилотниками и терроризировать мирных жителей.
"Враг продолжает терроризировать наших жителей, нанося удары беспилотниками по Запорожью. Ранены четыре человека. Им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что войска РФ атаковали Запорожье БПЛА: погибли два человека.
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