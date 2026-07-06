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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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Російські дрони атакували Запоріжжя: поранено чотири людини

Атака дронів на Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників поранення отримали чотири людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у Телеграмі.

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Наслідки атаки дронів по місту

За словами Федорова, російські війська продовжують атакувати місто безпілотниками та тероризувати мирних мешканців.

"Ворог продовжує тероризувати наших мешканців, атакуючи безпілотниками Запоріжжя. Поранено чотирьох людей. Їм надають медичну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Запоріжжя БпЛА: загинули двоє людей.

Також читайте: Загинув капітан поліції Руслан Ярошевич, який рятував людей під час авіаудару РФ по Запоріжжю. ФОТО

Автор: 

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