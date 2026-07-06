Россия атакует Украину вечером 6 июля, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 6 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:21 — БПЛА над Запорожьем с юга.
В 19:22 — БПЛА на юге Николаевской области, курс на г. Николаев.
В 19:45 — ракета в направлении Запорожья.
В 19:52 — БПЛА на севере Сумской и Черниговской областей, движется в юго-западном направлении.
В 20:09 — БПЛА на Сумы с севера.
Обновленная информация
В 20:36 - БпЛА к западу от н.п.Никополь, курс на север. БпЛА на севере и востоке от Херсона, курс на Николаевщину.
В 20:39 - Реактивный БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс на запад.
В 20:48 - Пуск КАБ на Сумщину и реактивные БПЛА на север Сумской области.
В 20:52 - Реактивный БпЛА с востока в направлении Днепра.
В 21:10 - Реактивные БПЛА на западе Харьковщины, курс на Полтавщину.
В 21:24 - Пуск КАБ на север Харьковщины.
В 21:27 - Пуск КАБ на Донетчине.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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