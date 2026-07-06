Росія атакує Україну ввечері 6 липня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 6 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:21 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 19:22 - БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на м.Миколаїв.
О 19:45 - Ракета на Запоріжжя.
О 19:52 - БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, на південно-західний напрямок.
О 20:09 - БпЛА на Суми з півночі.
Оновлена інформація
О 20:36 - БпЛА на заході від н.п.Нікополь, курс на північ. БпЛА на півночі та сході від Херсона, курс на Миколаївщину.
О 20:39 - Реактивний БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на захід.
О 20:48 - Пуск КАБ на Сумщину та реактивні БпЛА на північ Сумської області.
О 20:52 - Реактивний БпЛА зі сходу в напрямку Дніпра.
О 21:10 - Реактивні БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
О 21:24 - Пуск КАБ на північ Харківщини.
О 21:27 - Пуск КАБ на Донеччині.
Оновлена інформація
О 21:35 - Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА :
- на півночі Чернігівщини, в напрямку обласного центру;
- на Запоріжжя з півдня;
- на межі Полтавщини та Харківщини, на південно-західний напрямок;
- на сході Харківщини, курс на захід;
- на заході Донеччини, курс на захід.
О 21:43 - БпЛА на заході від Херсону, курс на північ.
О 21:47 - Пуск КАБ на Запорізьку область.
О 21:57 - КАБи у напрямку Запоріжжя.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
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