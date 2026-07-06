Росія атакує Україну ввечері 6 липня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 6 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:21 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 19:22 - БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на м.Миколаїв.

О 19:45 - Ракета на Запоріжжя.

О 19:52 - БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, на південно-західний напрямок.

О 20:09 - БпЛА на Суми з півночі.

Оновлена інформація

О 20:36 - БпЛА на заході від н.п.Нікополь, курс на північ. БпЛА на півночі та сході від Херсона, курс на Миколаївщину.

О 20:39 - Реактивний БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на захід.

О 20:48 - Пуск КАБ на Сумщину та реактивні БпЛА на північ Сумської області.

О 20:52 - Реактивний БпЛА зі сходу в напрямку Дніпра.

О 21:10 - Реактивні БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.

О 21:24 - Пуск КАБ на північ Харківщини.

О 21:27 - Пуск КАБ на Донеччині.

Оновлена інформація

О 21:35 - Повітряні сили повідомили про ворожі БпЛА :

на півночі Чернігівщини, в напрямку обласного центру;

на Запоріжжя з півдня;

на межі Полтавщини та Харківщини, на південно-західний напрямок;

на сході Харківщини, курс на захід;

на заході Донеччини, курс на захід.

О 21:43 - БпЛА на заході від Херсону, курс на північ.

О 21:47 - Пуск КАБ на Запорізьку область.

О 21:57 - КАБи у напрямку Запоріжжя.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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