Двоє людей загинули внаслідок російських ударів у Сумському та Охтирському районах Сумщини, - ОВА
У Сумській області внаслідок російських ударів загинули двоє цивільних.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні керівника апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігоря Кальченка.
Удари дронів по громадах і загибель мирних жителів
У прикордонній Великописарівській громаді російський дрон влучив у цивільне домогосподарство. Загинув господар будинку. Зазначається, що наступного дня йому мало виповнитися 58 років.
Ще один удар стався у Стецьківській громаді. Російський безпілотник поцілив у житловий будинок.
65-річний чоловік, який перебував на території домоволодіння, отримав вкрай важке поранення. Його госпіталізували, однак він помер у лікарні.
"Двоє цивільних загинули сьогодні внаслідок російських ударів у Сумському та Охтирському районах Сумщини", – повідомив Кальченко.
Раніше повідомлялося, що увечері 6 липня внаслідок атаки російських безпілотників поранення отримали чотири людини у Запоріжжі.
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