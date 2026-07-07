Двоє людей загинули внаслідок російських ударів у Сумському та Охтирському районах Сумщини, - ОВА

У Сумській області внаслідок російських ударів загинули двоє цивільних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні керівника апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігоря Кальченка.

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Удари дронів по громадах і загибель мирних жителів

У прикордонній Великописарівській громаді російський дрон влучив у цивільне домогосподарство. Загинув господар будинку. Зазначається, що наступного дня йому мало виповнитися 58 років.

Ще один удар стався у Стецьківській громаді. Російський безпілотник поцілив у житловий будинок.

65-річний чоловік, який перебував на території домоволодіння, отримав вкрай важке поранення. Його госпіталізували, однак він помер у лікарні.

"Двоє цивільних загинули сьогодні внаслідок російських ударів у Сумському та Охтирському районах Сумщини", – повідомив Кальченко.

Раніше повідомлялося, що увечері 6 липня внаслідок атаки російських безпілотників поранення отримали чотири людини у Запоріжжі.

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