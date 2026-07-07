У Кривому Розі російський дрон влучив в об’єкт цивільної інфраструктури, виникла велика пожежа

У ніч на 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником. Унаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктури спалахнула велика пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Влучання ворожого БпЛА в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа", – зазначив Вілкул.

За його словами, на місці події розпочали роботу рятувальники, які проводять аварійно-рятувальну операцію.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюється.

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