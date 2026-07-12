Ворог знову вдарив по промпідприємству в Кривому Розі: триває рятувальна операція (оновлено)

Зранку 12 липня ворог знову атакував інфраструктуру промислового підприємства у Кривому Розі.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі на об'єкті розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

Пізніше Вілкул повідомив, що під час двох останніх ворожих ударів, слава Богу, постраждалих та загиблих немає. Всі перебували в укритті.

"Ще раз звертаюсь до шановних працівників критичної інфраструктури та інших місць з підвищеною небезпекою - треба йти в укриття обов’язково. Реактивні шахеди рухаються дуже швидко", - наголосив він.

Що передувало?

Зранку повідомлялося про нічну атаку "шахедів" на Кривий Ріг: двоє загиблих через удар по підприємству.

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