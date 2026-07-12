Ворог знову вдарив по промпідприємству в Кривому Розі: триває рятувальна операція (оновлено)
Зранку 12 липня ворог знову атакував інфраструктуру промислового підприємства у Кривому Розі.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Наразі на об'єкті розпочато аварійно-рятувальну операцію.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Пізніше Вілкул повідомив, що під час двох останніх ворожих ударів, слава Богу, постраждалих та загиблих немає. Всі перебували в укритті.
"Ще раз звертаюсь до шановних працівників критичної інфраструктури та інших місць з підвищеною небезпекою - треба йти в укриття обов’язково. Реактивні шахеди рухаються дуже швидко", - наголосив він.
Що передувало?
Зранку повідомлялося про нічну атаку "шахедів" на Кривий Ріг: двоє загиблих через удар по підприємству.
Будь ласка, зачекайте...
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