РФ атаковала Черниговскую и Днепропетровскую области: погиб мужчина, есть раненый и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 человек погиб в результате российской атаки с применением БПЛА в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Удары по Черниговской области

Как отмечается, в Прилуцком районе в результате падения вражеских беспилотников на территорию частного домовладения погиб мужчина 1989 года рождения. Повреждены жилой дом и легковой автомобиль.

Также в результате российской атаки на территории одного из предприятий возник пожар.

В Новгород-Северском районе после попадания вражеского БПЛА загорелась крыша жилого дома.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.

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Удары по Днепропетровской области

В Днепропетровской области один человек получил ранения в результате вражеских атак. Как сообщает ОВА, враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь и Червоногригоровская громада. Повреждены пятиэтажное здание и агрофирма.

В Кривом Роге возник пожар. Повреждена инфраструктура. Пострадал 53-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Софиевской громаде Криворожского района разрушено неэксплуатируемое здание.

В Криничанской громаде Каменского района произошло возгорание на ферме.

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