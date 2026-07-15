РФ атаковала Черниговскую и Днепропетровскую области: погиб мужчина, есть раненый и разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
1 человек погиб в результате российской атаки с применением БПЛА в Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Удары по Черниговской области
Как отмечается, в Прилуцком районе в результате падения вражеских беспилотников на территорию частного домовладения погиб мужчина 1989 года рождения. Повреждены жилой дом и легковой автомобиль.
Также в результате российской атаки на территории одного из предприятий возник пожар.
В Новгород-Северском районе после попадания вражеского БПЛА загорелась крыша жилого дома.
Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.
Удары по Днепропетровской области
В Днепропетровской области один человек получил ранения в результате вражеских атак. Как сообщает ОВА, враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.
- В Никопольском районе под ударом оказались Никополь и Червоногригоровская громада. Повреждены пятиэтажное здание и агрофирма.
- В Кривом Роге возник пожар. Повреждена инфраструктура. Пострадал 53-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
- В Софиевской громаде Криворожского района разрушено неэксплуатируемое здание.
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