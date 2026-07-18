Поранені у Новгороді-Сіверському діти - з однієї сім’ї, 7-річний хлопчик - у важкому стані

Учора ввечері війська РФ "геранню" вдарили по звичайному будинку в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан поранених

Постраждала сімʼя: батьки і троє їхніх дітей. 11-річний хлопчик лікується амбулаторно, його брати - в дитячій обласній. 17-річний хлопець стабільний, 7-річний - у важкому стані. Оселя родини зруйнована.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували ударним БпЛА Чернігівщину: п’ятеро постраждалих, серед них троє дітей.

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