Поранені у Новгороді-Сіверському діти - з однієї сім’ї, 7-річний хлопчик - у важкому стані
Учора ввечері війська РФ "геранню" вдарили по звичайному будинку в Новгороді-Сіверському на Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
Постраждала сімʼя: батьки і троє їхніх дітей. 11-річний хлопчик лікується амбулаторно, його брати - в дитячій обласній. 17-річний хлопець стабільний, 7-річний - у важкому стані. Оселя родини зруйнована.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували ударним БпЛА Чернігівщину: п’ятеро постраждалих, серед них троє дітей.
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