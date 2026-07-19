Враг нанес удар КАБами по Слатино на Харьковщине: ранены четверо человек, среди них ребенок

Вечером в субботу, 18 июля, российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по Слатино в Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ОГА Вячеслав Задоренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

Враг нанес удар по населенному пункту около 21:00.

"Больше всего пострадал один из частных домов, под завалами которого оказались мать и ребенок. Их деблокировали местные жители еще до прибытия спасателей. Обоих пострадавших госпитализировали в больницы: женщина 1991 года рождения находится в тяжелом состоянии, девочка — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Также ранения получили двое мужчин 1978 и 1943 годов рождения. Медики диагностировали у них черепно-мозговые травмы, контузии и другие повреждения. Обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Повреждения

Кроме того, в результате вражеской атаки были повреждены частные жилые дома и служебный автомобиль газораспределительного предприятия.

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