Враг нанес удар КАБами по Слатино на Харьковщине: ранены четверо человек, среди них ребенок
Вечером в субботу, 18 июля, российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по Слатино в Харьковской области. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.
Об этом сообщил начальник Дергачевской ОГА Вячеслав Задоренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Враг нанес удар по населенному пункту около 21:00.
"Больше всего пострадал один из частных домов, под завалами которого оказались мать и ребенок. Их деблокировали местные жители еще до прибытия спасателей. Обоих пострадавших госпитализировали в больницы: женщина 1991 года рождения находится в тяжелом состоянии, девочка — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.
Также ранения получили двое мужчин 1978 и 1943 годов рождения. Медики диагностировали у них черепно-мозговые травмы, контузии и другие повреждения. Обоих пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Повреждения
Кроме того, в результате вражеской атаки были повреждены частные жилые дома и служебный автомобиль газораспределительного предприятия.
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