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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россия нанесла удар КАБами по Слатино в Харьковской области: одна женщина погибла, еще одна ранена. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 10:00 14 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Слатино Харьковского района. В результате атаки погибла женщина, ещё одна местная жительница получила ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

"От полученных ранений одна женщина скончалась в машине скорой помощи (личность устанавливается). Еще одну, 72-летнюю женщину, доставили в больницу с ранением головы и переломом лучевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.

По информации Харьковской областной прокуратуры, погибшей 50 лет, она - невестка 72-летней пострадавшей.

В результате авиаудара повреждены десятки частных домов и хозяйственных построек. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Спасательная операция продолжается.

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Последствия атаки

Россия нанесла удар КАБами по Слатыному: погибла женщина, есть раненая
Россия нанесла удар КАБами по Слатыному: погибла женщина, есть раненая
Россия нанесла удар КАБами по Слатыному: погибла женщина, есть раненая
Россия нанесла удар КАБами по Слатыному: погибла женщина, есть раненая

Автор: 

КАБ (574) Харьковская область (2924) Харьковский район (994) Слатино (39)
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