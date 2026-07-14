Росія вдарила КАБами по Слатиному на Харківщині: загинула жінка, ще одна поранена. ФОТОрепортаж

Російські війська близько 10:00 14 липня завдали удару керованими авіабомбами по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок атаки загинула жінка, ще одна місцева жителька дістала поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Від поранень одна жінка померла в кареті швидкої допомоги (дані особи встановлюються). Ще одну, 72-річну жінку, доставили до лікарні з пораненням голови та переломом променевої кістки. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, загиблій 50 років, вона - невістка 72-річної постраждалої.

Унаслідок авіаудару пошкоджено десятки приватних будинків і господарських споруд. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. Рятувальна операція триває.

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Наслідки атаки











