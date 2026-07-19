Ворог вдарив КАБами по Слатиному на Харківщині: поранені четверо людей, серед них дитина
Ввечері суботи, 18 липня, російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по Слатиному Харківської області. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, серед них - дитина.
Про це повідомив начальник Дергачівської ОВА Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Ворог вдарив по населеному пункту близько 21:00.
"Найбільше постраждав один із приватних будинків, під завалами якого опинилися мати та дитина. Їх деблокували місцеві мешканці ще до прибуття рятувальників. Обох постраждалих госпіталізували до лікарень: жінка 1991 року народження перебуває у тяжкому стані, дівчинка — у стані середньої тяжкості", - сказано у повідомленні.
Також поранення дістали двоє чоловіків 1978 та 1943 років народження. Медики діагностували у них черепно-мозкові травми, контузії та інші ушкодження. Обох постраждалих доставили до медичних закладів.
Пошкодження
Крім того, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та службовий автомобіль газорозподільного підприємства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль