Ворог вдарив КАБами по Слатиному на Харківщині: поранені четверо людей, серед них дитина

Ввечері суботи, 18 липня, російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по Слатиному Харківської області. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, серед них - дитина.

Про це повідомив начальник Дергачівської ОВА Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Ворог вдарив по населеному пункту близько 21:00.

"Найбільше постраждав один із приватних будинків, під завалами якого опинилися мати та дитина. Їх деблокували місцеві мешканці ще до прибуття рятувальників. Обох постраждалих госпіталізували до лікарень: жінка 1991 року народження перебуває у тяжкому стані, дівчинка — у стані середньої тяжкості", - сказано у повідомленні.

Також поранення дістали двоє чоловіків 1978 та 1943 років народження. Медики діагностували у них черепно-мозкові травми, контузії та інші ушкодження. Обох постраждалих доставили до медичних закладів.

Пошкодження

Крім того, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні житлові будинки та службовий автомобіль газорозподільного підприємства.

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