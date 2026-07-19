Росія масовано атакувала Сумщину, Харківщину та Чернігівщину: троє загиблих, десятки поранених, пошкоджені підприємства й житло. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Сумську, Харківську та Чернігівську області, застосовуючи КАБи, артилерію та ударні безпілотники. Унаслідок атак загинули троє людей, ще щонайменше 24 дістали поранення, серед них восьмирічна дитина. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, об'єкти інфраструктури та навчальні заклади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, очільника Чернігівська ОДА (ОВА) В'ячеслава Чауса та Сумську ОВА.

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Сумщина

Протягом доби, з ранку 18 липня до ранку 19 липня 2026 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.



Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.



Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

Жертви

У Середино-Будській громаді внаслідок вибуху ворожого дрона загинув 33-річний чоловік. До медичного закладу звернулася 53-річна жінка, яка була травмована 17 липня внаслідок влучання ворожого дрона в Середино-Будській громаді.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення та травми отримав 63-річний чоловік, постраждала (гостра реакція на стрес) 34-річна жінка.

У Глухівській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 24-річного місцевого жителя.

У Садівській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА поранення отримала 58-річна жінка.

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Харківщина

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 24 населені пункти Харківської області.



▪️Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 20 людей.



У сел. Слатине Дергачівської громади загинула 35-річна жінка, постраждали 5 людей, зокрема зазнала травм 8-річна дівчинка; у м. Ізюм постраждали 6 людей; у м. Дергачі зазнали поранень 4 людей; у с. Котівка Вовчанської громади зазнали поранень 53-річний чоловік і 48-річна жінка; у сел. Золочів поранено двох 38-річних чоловіків; у с. Калинове Золочівської громади зазнала травм 74-річна жінка; у м. Богодухів загинув чоловік (його дані уточнюються).

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 3 РСЗВ; 17 КАБ; 2 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 18 БпЛА типу "Молнія"; 9 fpv-дронів; 38 БпЛА (тип встановлюється).

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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль енергетиків, електромережі (сел. Золочів), приватний будинок, 2 господарчі будівлі (с. Цапівка), 2 приватні будинки, 3 господарчих споруди, електромережі (с. Писарівка), приватне домоволодіння, господарчі споруди, трактор (с. Калинове), приватний будинок (с. Карасівка), вантажний автомобіль, електромережі, автомобіль (м. Богодухів), 4 приватні будинки (с. Петрівка);

пошкоджено приватний будинок, автомобіль енергетиків, електромережі (сел. Золочів), приватний будинок, 2 господарчі будівлі (с. Цапівка), 2 приватні будинки, 3 господарчих споруди, електромережі (с. Писарівка), приватне домоволодіння, господарчі споруди, трактор (с. Калинове), приватний будинок (с. Карасівка), вантажний автомобіль, електромережі, автомобіль (м. Богодухів), 4 приватні будинки (с. Петрівка); у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Волоська Балаклія);

пошкоджено автомобіль (сел. Великий Бурлук), приватний будинок (с. Волоська Балаклія); в Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове), тваринний комплекс приватного підприємства (с. Бугаївка), 11 будинків, відділення пошти, навчальний заклад, амбулаторію, цивільне підприємство, 2 автомобілі (м. Ізюм);

пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове), тваринний комплекс приватного підприємства (с. Бугаївка), 11 будинків, відділення пошти, навчальний заклад, амбулаторію, цивільне підприємство, 2 автомобілі (м. Ізюм); у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 3 автомобілі, електромережі, горіло поле з пшеницею (м. Дергачі), 3 багатоквартирні будинки, приватний будинок, автомобіль, господарчу споруду (сел. Слатине), приватний будинок (с. Юрченкове), автомобіль (с. Котівка);

пошкоджено 2 приватні будинки, 3 автомобілі, електромережі, горіло поле з пшеницею (м. Дергачі), 3 багатоквартирні будинки, приватний будинок, автомобіль, господарчу споруду (сел. Слатине), приватний будинок (с. Юрченкове), автомобіль (с. Котівка); у Чугуївському районі пошкоджено навчальний заклад (с. Новоолександрівка).

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Чернігівщина

Учора вранці FPV-дрон влучив по будівлі колишнього магазину в селі Корюківської громади. Пошкоджені вікна і дах.

У селі Новгород-Сіверської громади "молнія" влучила по подвірʼю - пошкоджений дах будинку. В іншому селі - влучання по будинку культури.

У селі Сновської громади через удар "гербери" горіла суха трава - 1,5 га.

Учора ворог атакував "геранями" Чернігів. Влучання по двох підприємствах. Знищені і пошкоджені щонайменше 15 автівок, а також обладнання.

"Герань" влучила по підприємству в селищі Березна. Загорілися ангари, знищена вантажівка.

Уночі FPV-дрон вдарив по пекарні в Семенівці. Пожежу там загасили.

Уже сьогодні зранку російський дрон атакував підприємство в Корюківці. Знищені потужності бізнесу. Пожежу там загасили вогнеборці.

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