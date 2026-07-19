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Рашисты сбросили 7 КАБ на Сумы: трое раненых, погиб мужчина. ФОТО
Утром 19 июля враг нанес удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, предварительно враг применил 7 КАБов.
Есть попадания и повреждения
По данным ОГА, попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Есть повреждения в жилом секторе и промышленной зоне.
Три человека ранены
Также отмечается, что трое пострадавших госпитализированы.
Под завалами может находиться как минимум один человек. Продолжается спасательная операция.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Обновленная информация
Позже стало известно, что из завалов деблокировали тело погибшего мужчины.
Он находился в собственном доме, когда враг нанес удар управляемой авиабомбой.
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