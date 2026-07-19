Рашисты сбросили 7 КАБ на Сумы: трое раненых, погиб мужчина. ФОТО

Утром 19 июля враг нанес удары управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Сумы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, предварительно враг применил 7 КАБов.

Есть попадания и повреждения

По данным ОГА, попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Есть повреждения в жилом секторе и промышленной зоне.

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Три человека ранены

Также отмечается, что трое пострадавших госпитализированы.

Под завалами может находиться как минимум один человек. Продолжается спасательная операция.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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Обновленная информация

Позже стало известно, что из завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Он находился в собственном доме, когда враг нанес удар управляемой авиабомбой.