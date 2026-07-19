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Рашисти скинули 7 КАБів на Суми: троє поранених, загинув чоловік. ФОТО
Вранці 19 липня ворог завдав ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Суми.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попередньо ворог застосував 7 КАБів.
Є влучання та пошкодження
За даними ОВА, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі. Є пошкодження в житловому секторі та промисловій зоні.
Три людини поранені
Також зазначається, що трьох постраждалих госпіталізували.
Під завалами може перебувати щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція.
Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.
Оновлена інформація
Пізніше стало відомо, що з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.
Він перебував у власній оселі, коли ворог завдав удару керованою авіабомбою.
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