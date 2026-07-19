Рашисти скинули 7 КАБів на Суми: троє поранених, загинув чоловік. ФОТО

Вранці 19 липня ворог завдав ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, попередньо ворог застосував 7 КАБів.

Є влучання та пошкодження

За даними ОВА, влучання зафіксовані у Ковпаківському районі. Є пошкодження в житловому секторі та промисловій зоні.

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Три людини поранені

Також зазначається, що трьох постраждалих госпіталізували.

Під завалами може перебувати щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція.

Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

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Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що з-під завалів деблокували тіло загиблого чоловіка.

Він перебував у власній оселі, коли ворог завдав удару керованою авіабомбою.